إفتتاحية الجيش: المساس بسيادة الجزائر وأمنها وهم وسنتصدى لكل المحاولات العبثية

أكدت مجلة الجيش الجديدة، في إفتتاحيتها، إن التفكير في المساس بأمن وسلامة وسيادة الجزائر هو من قبيل الوهم والسراب.

وجاء في الإفتتاحية، إن الجيش الوطني الشعبي يواجه التحديات الأمنية المتسارعة في محيطنا الجغرافي.

وأكدت الإفتتاحية، إن الجيش، يتصدى لكل المحاولات العبثية والآمال الوهمية.

وجاء في الإفتتاحية: “الجيش مستعد للتضحية بفضل ترسانته القوية ووحداته المحنكة وقبلهما عزيمة الرجال الأشاوس الذين لا ترهبهم التهديدات ولا التحالفات”.

وأضافت إن أفراد الجيش، يحملون الجزائر في قلوبهم ويؤمنون بعقيدة جيشهم ولا يتنكرون لتاريخهم وأشقائهم ولا يحيدون عن مبادئهم الثابتة التي لا تباع ولا تشترى.

وأكدت الإفتتاحية، إن الشعب الجزائري في كل ربوع الوطن وفي أصقاع الدنيا يدرك يقينا ويؤمن بالقطع إن جيشه سيبقى درعا متينا وقوة ردع ضد أي تهديد أو حتى مجرد نية من أي جهة أو تحالف كان.