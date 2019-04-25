إفتتاح أشغال اللقاء التشاوري الثامن لأحزاب المعارضة

أفتتحت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء التشاوري التاسع لفعاليات “قوى التغيير” بحضور ممثلي أحزاب من المعارضة وشخصيات سياسية.

ويتضمن جدول أشغال هذا اللقاء الذي يحتضنه مقر جبهة العدالة والتنمية بباباأحسن غرب العاصمة “دراسة المستجدات الأخيرة

لاسيما بعد الرسائل الأخيرة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح

وكذا تقييم مسار الحراك الشعبي الذي يدخل أسبوعه العاشر هذا الجمعة وإقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وفي كلمته الإفتتاحية، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن مطالب الشعب لا يمكن أن تتحقق

إلا من خلال التمسك بها والإصرار على مواصلتها مشيدا في هذا الإطار بدرجة الوعي واليقظة التي يتميز بها الشعب في كل جمعة.

للإشارة، يتواصل الإجتماع في جلسة مغلقة ومن المنتظر أن يتوج ببيان في ختام أشغاله .