إفتتاح أكاديمية التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات الأشخاص والبضائع

أعلنت إدارة المؤسسة العمومية الإقتصادية لنقل المسافرين للوسط، عن إفتتاح أكاديمية التكوين للراغبين في الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.

وتخص شهادة الكفاءة المهنية سائقي مركبات الأشخاص والبضائع عبر الطرقات.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن إفتتاح الأكاديمية تم تطبيقا للمرسوم الوزاري الصادر عن وزارة النقل بتاريخ 30 جانفي.

وألزم المرسوم توفر شهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع عبر الطرقات للمتعاملين المزاولين نشاط نقل البضائع يساوي أو يفوق وزن 3 طن.

وكذا بالنسبة للمتعاملين المزاولين لنقل الأشخاص عبر مركبات تسع لأكثر من عشرة أفراد.

يلزم المرسوم الوزاري توفر نسخة من هذه الشهادة المهنية عند تجديد رخصة سير العربة في الملفات الإدارية.