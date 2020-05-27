إفتتاح أول منتدى إفتراضي دولي حول ريادة الأعمال في سطيف

إفتتحت مساء أمس الثلاثاء بسطيف أشغال أول منتدى إفتراضي دولي حول ريادة الأعمال سيدوم 7 أيام.

وقال وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، بأن هدف الدولة واستراتيجيتها هو توسيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية ومشاريع التكنولوجيا وتطوير الإبداع الابتكار وتشجيع الشباب على خلق هذه المؤسسات والاستفادة منها.

وأوضح علي منصوري مسؤول التظاهرة ومدير المعهد الدولي للتجارة والتسيير بأن هذا المنتدى ينظم بمبادرة لذات المعهد بالتعاون مع معهد “ديجيتال سكول” المحلي و برعاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

وأضاف منصوري، أن هذا الحدث كان مبرمجا تنظيمه بسطيف تحت عنوان “ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار في تآزر وثيق مع الاتجاهات الجديدة للحكومة”، لكن الأزمة الصحية العالمية حالت دون ذلك.

وتجري أشغال المنتدى الذي يتواصل إلى غاية 1 جوان المقبل تحت شعار “الابتكار و التكنولوجيا” و ذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد بمشاركة خبراء جزائريين مقيمين بالخارج و آخرين أجانب.

وسيناقش المتدخلون خلال هذه التظاهرة الاقتصادية 32 محاضرة تتطرق إلى عدة مواضيع على غرار “ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة والتكنولوجيا” و “ذكاء الأعمال” و “الجيل الخامس” و “الإدارة، الاستراتيجية ونموذج الأعمال” و “منصات تكنولوجيا المعلومات” و “الابتكار في ريادة الأعمال” و “تمويل الشركات الناشئة.”