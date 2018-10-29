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 إفتتاح الصالون الدولي للكتاب سيلا2018 اليوم بالجزائر

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 إفتتاح الصالون الدولي للكتاب سيلا2018 اليوم بالجزائر
بقلم أحمد مراح

يفتح الصالون الدولي للكتاب سيلا 2018 أبوابه اليوم الإثنين  من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي  واعضاء من الحكومة ليكتشف جديد الطبعة التي تقدم عروض تجمع قرابة الف ناشر من جزائريين  وأجانب.

أين سيقترحون أعمالا متنوعة لبدء الموسم الادبي الى رزنامة مكثفة للنشاطات الفكرية و الثقافية تشمل محاضرات ولقاءات مع أسماء بارزة من الأدب  الجزائري.

و ستنطلق رسميا هذه الطبعة ال23 التي تستقطب سنويا قرابة المليون و 500 الف زائر الاثنين بمشاركة 47 بلد ممثلين من قبل  ناشريها ومؤسساتها الثقافية من عدة دول.

و ستحضر جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف الصالون هذه السنة بعرض اكثر من 10.000 كتاب أغلبها  مترجم

للغتين العربية و الفرنسية.

تتعلق مواضيعها بالثقافة الصينية التقليدية والأدب و العلوم و كتب الأطفال و أيضا بتعلم اللغة الصينية.

و تشارك اكثر من 40 دار نشر صينية في المعرض مع حضور  ستة ادباء صينيين في من، بينهم مويان الحاصل على جائزة نوبل.

و سيشارك هؤلاء  في تنشيط لقاءات مع الجمهور في جناح  الصين الذي يعرض ايضا  2500 عنوان بلغة الماندارين اللغةالرسمية للصين.

تتواصل فعاليات السيلا الى غاية 10 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري صافكس الجزائر العاصمة.


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