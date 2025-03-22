إفتتاح الطبعة الـ5 للمعرض الخاص بمنتجات المرأة المنتجة

أشرفت وزيرة التضامن، صورية مولوجي، اليوم السبت، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، على افتتاح الطبعة الخامسة للمعرض الخاص بمنتجات المرأة المنتجة الموجه للسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تحمل هذه الطبعة، شعار: “المراة الجزائرية.. إبتكار وانتصار”. وهذا في إطار سياسة القطاع للتعريف والترويج لابداعات المراة المنتجة والحرفية.

وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تندرج ضمن عملية تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة .وتعزيز قدرات الفئات المنتجة لاسيما المرأة الماكثة في البيت.

وأضافت الوزيرة أن هذه التظاهرة، تسعى أساسا إلى التعريف بمنتوجات المرأة الجزائرية ومختلف مهاراتها. إلى جانب توفير فضاءات للتسويق وعرض المنتجات واكتساب مهارات البيع والتسويق الجديدة في سياق المنافسة.

كما تمنح لهن هذه اللقاءات فرصة تبادل التجارب والخبرات حول مختلف المنتجات. وبين مختلف المستثمرات وصاحبات المؤسسات من أجل الارتقاء بقدراتهن الإنتاجية وتطويرها.

مضيفة أن هذا المعرض سانحة كريمة تسمح للسلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا من الدول الشقيقة والصديقة بالتعرف على المنتوج الوطني. ومعرفة مختلف إبداعات المرأة في بلادنا الشاسعة والمتنوعة في تراثها المادي واللامادي.

وأبرزت الوزيرة أن القطاع بادر بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الصناعة. بهدف استحداث آليات لتمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة من المساهمة في مسار الإنتاج.

كما ذكرت الوزيرة أنه بعد توقيع الإتفاقية الإطار مع قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أبانت الحصيلة الأولية عن رغبة كبيرة للنساء في خوض مجال تسيير المشاريع و إطلاق المؤسسات الخاصة بهن.

وكشفت الوزيرة، عن تسجيل في غضون 3 أشهر من إطلاق البرنامج استفادة 4358 امرأة من دورات تكوينية في مختلف التخصصات حسب خصوصية كل منطقة.