إفتتاح مقر لشركة تسيير شبكة نقل الغاز بأم البواقي

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم الأحد على افتتاح مقر الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز “GRTG”. بدائرة عين البيضاء التابعة لولاية أم البواقي.

وأفاد بواخراص بأن ولاية ام البواقي تحضى بتغطية كلية بالغاز، و ذلك حرصا على توفير الطاقة للسكان. مشيرا إلى أن هذه المنشأة تعتمد على نظام التزويد بالطاقة الشمسية و ذلك في سياق تنفيذ برنامج الإنتقال الطاقوي.

كما أكد بولخراص على أن هذه المنشأة تندرج في اطار تحسين المرفق العام تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. فيما يتعلّق بتحسين الخدمة العمومية ترقية المرفق العام.

وحضر مراسيم الإفتتاح بحضور والي الولاية و الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية و الغازية. وعدد من الإطارات لرئيسية المسيّرة لشركات سونلغاز.

وخلال هذه الزيارة التفقدية إلى ولاية أم البواقي، أعطى بولخراص إشارة انطلاق عملية ربط مشتلة الخنفوسة ببلدية بريش بالكهرباء. و هو المشروع الذي تم استكماله على طول 5،06 كلم، يضم ثلاثة محولات لصالح 33 منزل (توصيلة ).

وأكد بولخراص على أهمية احترام آجال تسليم المشاريع ضمانا لتوصيل كل الجزائريين بالطاقة. وتنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية الخاص بربط مناطق الظل و المناطق الفلاحية.

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