إفتتاح مهرجان السياحة الصحراوية

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الخميس، على إفتتاح الطبعة السادسة، من مهرجان السياحة الصحراوية، من ولاية الوادي.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوزير، أن تنظيم هذا المهرجان، يندرج في إطار مساعي الدولة لتطوير السياحة الصحراوية. والتي تعتبر من الأولويات إعتبارا لما تتوفر عليه بلادنا من تراث مادي ولا مادي ومناظر طبيعية خلابة.

وأكد الوزير، أن الصحراء الجزائرية، تعرف توافد متزايد للسياح الأجانب، خلال السنوات الأخيرة.

كما أوضح مختار ديدوش، أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان، هو ترقية الوجهة السياحية الجزائرية. وإعادة وضع الجزائر ضمن الخارطة السياحية العالمية.

وكذا خلق فضاءات للترويج والتعريف بالعروض السياحية بالجزائر، وتبادل الآراء وعرض منتوجاتهم بغرض تسويقها وكذا إبرام اتفاقيات شراكة.

بالإضافة إلى تنظيم عدة ورشات وندوات حول تطوير السياحة الصحراوية.

هذا وأكد الوزير، أنه تم وضع إستراتيجية لتطوير السياحة، من خلال تحسين الاستقبال والإقامة. مشيرا إلى أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في هذه الاستراتيجية.

فيما كشف الوزير، أن مصالحه تعكف حاليا مع القطاعات المعنية لوضع التأشيرة الإلكترونية. وتعزيز الرحلات من العواصم الأوروبية، والرفع من عدد مرافق الإيواء.