إفريقيا: حالات الإصابة بكورونا تتخطى 6.75 مليون

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 في إفريقيا 6755192 حالة إلى غاية مساء أمس الإثنين. حسبما أفادت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض، وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي. إن عدد وفيات الجائحة بلغ 171 ألف و187. مضيفة أن حوالي 5912335 مصابا في جميع أنحاء القارة تعافوا من المرض.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس ومصر وإثيوبيا، الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في القارة. مشيرة إلى أن جنوب القارة هي المنطقة الأكثر تضررا، تليها المنطقتان الشمالية والشرقية من القارة، في حين أن وسط إفريقيا المنطقة الأقل تضررا.