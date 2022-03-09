إفشال إغراق الجزائر بـ14 قنطار كيف قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 8 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، وأحبطت إدخال كمية ضخمة من الكيف عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس 2022، تُقدر كمية المحجوزات، بـ14 قنطار و52 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 39 كيلوغرام من نفس المادة. و32821 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 475 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف.

كما ضبطت ذات المفارز، 31 مركبة و161 مولدا كهربائيا و145 مطرقة ضغط. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 7 أشخاص آخرين وحجز 6 بنادق صيد. بالإضافة إلى 17 قنطار من مادة التبغ بكل من خنشلة وسطيف وجانت.

وفي سياق اخر، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ81664 لتر. كما تمت هذه العمليات بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

كما تم توقيف 184 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تيميمون وجانت وورڤلة وتلمسان والنعامة.

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