إفشال إغراق الجزائر بكمية ضخمة من الكيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية، من توقيف 27 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 7 قناطير و80 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تم ضبط 1.3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و152131 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

كما تم كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بتبسة، كان يحتوي على نضارتي ميدان وأغراض مختلفة.

فيما أوقفت مفارز للجيش الجزائري 75 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإليزي.

وضبطت ذات المفارز، 7 مركبات و164 مولدا كهربائيا و100 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 3 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ4.3 طن.

بالإضافة إلى 6393 وحدة من مختلف المشروبات و46.8 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 11098 لتر. بكل من تمنراست وسوق أهراس والوادي.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية وأنقذوا 108 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 370 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري.