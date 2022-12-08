إقالة لويس انريكي من تدريب إسبانيا و تعيين خليفته

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن انفصاله عن المدرب لويس انريكي بعد الإقصاء من مونديال قطر امام منتخب المغرب.

كما أعلن عن تعاقده مع المدرب لويس دي لافوينتي .

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له اليوم الخميس أن الرئيس لويس روبياليس والمدير الرياضي فرانسيسكو مولينا قد أبلغا المدرب بالقرار.

كما نشر الاتحاد الاسباني رسالة وداع للمدرب عبر الصفحة الرسمية على “انستغرام” عنونها “شكرا لويس أنريكي”.

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