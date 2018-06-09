إقالة ماجر ستُكلف “الفاف”  7 ملايير كاملة!!

يتواجد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في وضعية لا يُحسد عليها، بسبب المُخلفات التي ستترتب عن إقالة، رابح ماجر، خلال الأيام القادمة.

وستجد إدارة، خير الدين زطشي، نفسها مُجبرة على صرف قيمة مالية ضخمة تصل حدود الـ7 ملايير كتعويض لصاحب الكعب الذهبي.

وتتخوف “الفاف” من الإنتقادات الرأي العام الكروي، لخروجها خاسرة مادية ورياضيا، في سيناريو مُشابه للذي عاشته مع المُدرب السابق “ألكاراز”.

ويبقى أمل القائمين على مبنى دالي براهيم، هو قيام “أسطورة بورتو” برمي المنشفة من تلقاء نفسه، مما سيحفظ ماء وجههم نسبيا.