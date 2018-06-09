عاجل

إقالة ماجر ستُكلف “الفاف”  7 ملايير كاملة!!

الرياضة
  • -
  • 0
إقالة ماجر ستُكلف “الفاف”  7 ملايير كاملة!!
بقلم إسماعيل عشاش

يتواجد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في وضعية لا يُحسد عليها، بسبب المُخلفات التي ستترتب عن إقالة، رابح ماجر، خلال الأيام القادمة.

وستجد إدارة، خير الدين زطشي، نفسها مُجبرة على صرف قيمة مالية ضخمة تصل حدود الـ7 ملايير كتعويض لصاحب الكعب الذهبي.

وتتخوف “الفاف” من الإنتقادات الرأي العام الكروي، لخروجها خاسرة مادية ورياضيا، في سيناريو مُشابه للذي عاشته مع المُدرب السابق “ألكاراز”.

ويبقى أمل القائمين على مبنى دالي براهيم، هو قيام “أسطورة بورتو” برمي المنشفة من تلقاء نفسه، مما سيحفظ ماء وجههم نسبيا.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital