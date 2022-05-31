إقالة الرئيس المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش

تم اليوم الثلاثاء، إقالة الرئيس المدير العام لمطار هواري بومدين الدولي طاهر علاش. فيما تم تعيين عمر حليس خلفا له.

وشغل عمر حليس منصب مسؤول الإدارة واللوجيستيك بمطار الجزائر.

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من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 8 جوان المقبل ملفا جنائيا خطيرا. تم تفجيره بموجب قانون مكافحة الفساد. و تورط فيه 11 شخصا أغلبهم إطارات و أعوان بالجمارك و موظفين بالمطار الدولي هواري بومدين.

كما تورط في قضية الفساد شركة “زرياب” للتصدير والإستيراد بصفتها شخص معنوي. والذين سيواجهون تهما جنائية ثقيلة. تتعلق بجناية التقديم العمدي والمشاركة في تقديم معلومات خاطئة يعلم انها قد تعرض سلامة طائرة في الجو للخطر. بالإضافة كذلك إلى جنح الإستيراد بتصريح خاطئ، مخالفة التشريع الخاصة بحركة الصرف ورؤوس الاموال من والى الخارج.

كما تم توجيه تهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي قصد الحصول على مزايا غير مستحقة. جنحة إستغلال الوظيفة وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. حيث تضمن ملف القضية وقائع فساد خطيرة تخص صفقات إستيراد مشبوهة.

واستنادا للمعطيات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الملف انطلق بعد تحريات واسعة باشرتها الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الجزائر منذ اشهر. و تتعلق بصفقة إستيراد مشبوهة لأجهزة حساسة تتمثل في كاميرات محمولة، ألواح رقمية ، ساعات ذكية، هواتف نقالة، واجهزة حساسة أخرى من دولة خليجية وبالتحديد الإمارات العربية المتحدة دون التصريح بها أو الحصول على ترخيص من السلطة الوصية.

حيث تبين أن الشركة التي أبرمت الصفقة المشبوهة قامت بتواطؤ باقي اطارات بالجمارك وبمطار هواري بومدين بتمرير البضاعة لدى وصولها للجزائر. وتسهيل تمريرها عبر جهاز سكانير. وشحنها بمستودع تابع لشركة الخطوط الجوية دون إخضاعها للرقابة أو الفحص. في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات أخرى.

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