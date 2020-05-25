إقامة أعضاء المؤتمر الوطني لحزب الأرندي بفندق مازافران

الوطني
  • -
  • 0
إقامة أعضاء المؤتمر الوطني لحزب الأرندي بفندق مازافران
بقلم عبد الرحمن سالمي

كشف مدير فندق مازفران  بزرالدة ياسين شروق أن  أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الارندي سيقيمون يومي الـ27 و لـ28 من الشهر الجاري  بالفندق العمومي تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد خلال نفس الفترة

وأكد مدير مازفران في حديثه ل النهار أونلاين أن كل الإجراءات الوقائية  لمكافحة فيروس كورونا قد تم استقبالها لاستقبال الوافدين.

وأضاف أن إجارة الفندق ستستخدم إجراءات وقائية مشددة ستكون في صالح زبائنها كما أضاف أن الفريق العامل على مستوى الفندق له من التجربة اللازمة  لاستقبال الوفود خلال فترة كورونا،خاصة وأن العمال قد عملوا  لمدة قاربت الشهر والنصف مع المواطنين الجزائريين الذين تم  إجلاؤهم من عدة بلدان إلى الجزائر  أين قضوا فترة الحجر الصحي  بالفندق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=824985

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com