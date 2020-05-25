إقامة أعضاء المؤتمر الوطني لحزب الأرندي بفندق مازافران

كشف مدير فندق مازفران بزرالدة ياسين شروق أن أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الارندي سيقيمون يومي الـ27 و لـ28 من الشهر الجاري بالفندق العمومي تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني للحزب الذي سينعقد خلال نفس الفترة

وأكد مدير مازفران في حديثه ل النهار أونلاين أن كل الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا قد تم استقبالها لاستقبال الوافدين.

وأضاف أن إجارة الفندق ستستخدم إجراءات وقائية مشددة ستكون في صالح زبائنها كما أضاف أن الفريق العامل على مستوى الفندق له من التجربة اللازمة لاستقبال الوفود خلال فترة كورونا،خاصة وأن العمال قد عملوا لمدة قاربت الشهر والنصف مع المواطنين الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من عدة بلدان إلى الجزائر أين قضوا فترة الحجر الصحي بالفندق.