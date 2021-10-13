أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت المقبل المصادف لـ 16 أكتوبر 2021، عبر كل ولايات الوطن.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية: “إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن ونظرا للطلبات الملحة من المواطنين بخصوص اقامة صلاة الاستسقاء، وعملا بسنة المصطفى، الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج على المصلى فاستسقى، راسلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة مديرياتها عبر التراب الوطني من أجل إقامة صلاة الإستسقاء يوم السبت 9 ربيع الأول 1443 هجري الموافق لـ16 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وتخصيص خطبة الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بأحكام وأداب صلاة الاستسقاء”.

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