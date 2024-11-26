إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن إقامة صلاة الاستسقاء عبر كامل التراب الوطني يوم السبت المقبل (30 نوفمبر 2024).

وحسب بيان للوزارة، ستقام صلاة الاستسقاء صباح يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.

كما دعت الوزارة إلى اغتنام سانحة يوم الجمعة للتضرع إلى الله بالدعاء وتذكير الناس بآداب صلاة الاستسقاء. وهي التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الرحم. والصيام قبل صلاة الاستسقاء. والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس.