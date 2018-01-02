إقتراح غلق 143 محل بولاية سكيكدة

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية سكيكدة عدة مخالفات تمثلت في عدم مطابقة المواد للشروط والمعايير المعمول بها السنة الماضية .

وبحسب عبد اللطيف عيشاوي مدير التجارة بولاية سكيكدة، فقد سجلت مصالح التجارة 23 ألف تدخل.

نجم عنها تحرير1667 مخالفة،تم من خلالها إغلاق 27 محلا توبع أصحابه في قضايا غش.

بالإضافة إلى حجز 13 طنا من مختلف المواد بقيمة تتجاوز 4 ملايير سنتيم.

وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية،فقد تم تسجيل 28 ألف تدخل، وتحرير أكثر من 3 آلاف محضر مخالفة.

فيما بلغت قيمة السلع غير المفوترة أكثر من 700 مليون دينار جزائري، تم على إثرها أقتراح غلق 143 محلا تجاريا.