إقحام مروحية للجيش في عمليات إخماد النيران بغابات الشريعة

تم يوم أمس الأربعاء، تسخير طائرة مروحية من نوع MI-26 تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات اخماد الحرائق التي مست غابات الشريعة بولاية البليدة، خاصة في المناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تدخل هذه العمليات، التي سُخرت لها كافة الإمكانات البشرية والمادية، ضمن المساعي المبذولة والجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي بكل المناطق التي انتشرت فيها الحرائق، والتي ستتواصل الى غاية الإخماد النهائي لهذه الحرائق.