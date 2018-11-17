إقصاء أكثر من 3 آلاف ملف مسكن خاص بالأساتذة الجامعيين

الملفات لم تحترم المعايير المحددة من قبل الوصاية

بعض المقصيين ثبت أنهم مستفيدون من إعانات الدولة في صيغ أخرى

أقصت عدد من المؤسسات الجامعية أكثر من 3 آلاف أستاذ جامعي من المساكن، وهذا بسبب عدم احترام الملفات التي قاموا بإيداعها للمعايير التي أعلنت عنها سابقا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة ما تعلق بالشهادة، حيث أن أغلبهم لديهم مستوى ماستر ويدرسون كأساتذة مساعدين.

وحسبما دار من نقاش جمع إطارات من وزارة التعليم العالي والنقابة الممثلة للأساتذة الجامعيين، فإن عملية الإقصاء هذه جاءت بعد دراسة دقيقة للملفات التي وصلت إلى أكثر من 50 ألفا منها 60 من المئة متواجدة على مستوى الجامعات في الجزائر العاصمة، وفي هذا الصدد أوضح ممثل لجنة السكن أن المقصيين من المساكن ثبت أنهم مستفيدون من إعانات الدولة في صيغ أخرى.

وطالبت النقابة الوصاية بضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز المساكن التي بقيت مجمدة لعدة سنوات، وفي هذا الإطار ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمعايير الواجب احترامها للاستفادة من المساكن التي حظيت بالتوافق من جميع الأطراف، والتي يتوجب أن تتقيد بها لجان السكن على مستوى الجامعات في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه المساكن.

وتضمنت المعايير المعتمدة في توزيع المساكن الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين، وتتعلق بالرتبة والأقدمية وعمل الزوج في قطاع التعليم العالي والحالة العائلية، حيث يتم إقصاء كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو مسكن بجميع صيغه.

أما بخصوص تنقيط هذه المعايير، فقد تم الاتفاق على المنح لحامل رتبة أستاذ التعليم العالي 10 نقاط، ولأستاذ محاضر صنف «أ» 8 نقاط، ولأستاذ محاضر صنف «ب» 7 نقاط، وأستاذ مساعد صنف «أ» 4 نقاط، وأستاذ مساعد صنف «ب» نقطتين، ثم يأتي معيار الأقدمية بـ4 نقاط لكل سنة في القطاع، ونقطة واحدة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها 10 سنوات.

وبعدها معيار العائلية، فللمتزوج من دون أولاد 4 نقاط، ومتزوج وله أولاد بـ4 نقاط زائد نصف نقطة 0.5 عن كل طفل، على ألا يتجاوز عدد الأطفال أربعة.

وللأعزب الذي يفوق سنه 45 سنة تمنح له 4 نقاط، ولأعزب يقل عمره عن 45 سنة نقطتين.

كما يتم الأخذ بعين الاعتبار معيار عمل الزوج في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الزوجان أستاذان بـ4 نقاط، وأحد الزوجين أستاذ والآخر عامل في القطاع بنقطتين.