إقصاء أميرة سليم وحكيم بري من الأرندي والفصل في ملف صديق شهاب بعد أسبوعين

أقصت اللجنة الوطنية للإنضباط بحزب التجمع الوطني الديمقراطي عضوي المجلس الوطني للحزب اميرة سليم وحكيم بري.

وحسب بيان للحزب فإن اللجنة اجتمعت يوم السبت الماضي المصادف لـ4 جانفي ودرست الملفات المحالة إليها من طرف الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي.

وخلال اجتماع اللجنة بالمقر المركزي للحزب تقرر إقصاء كل من عضوي المجلس الوطني للحزب اميرة سليم و حكيم بري و إرجاء الفصل في ملف صديق شهاب بعد أسبوعين، بالإضافة إلى تجميد عضوية إلياس برشيش في الحزب لمدة سنة واحدة.

واكد البيان بأن اللجنة أعتمدت على القانون الأساسي والنظام الداخلي في عملية دراستها للملفات و الفصل فيها.