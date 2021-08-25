إكتشاف حوت برمائي قديم عاش قبل 43 مليون عاما

توصل فريق بحثي بقيادة علماء مصريين، إلى إكتشاف مثير، في تسجيل جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان البرمائية، التي جابت المياه المصرية قبل نحو 43 مليون سنة.

ووثق الفريق المصري اكتشافه الجديد في ورقة بحثية نُشرت اليوم الأربعاء، في دورية “وقائع الجمعية الملكية للعلوم البيولوجية” المرموقة.

وأطلق العلماء على الحوت المصري الجديد اسم “فيومسيتس” (Phiomicetu) نسبة لواحة الفيوم “المكان الذي استخرجت منه حفرياته”، بينما تمت إضافة طبعة فرعونية على الأسم ليصبح الاسم كاملا “فيومسيتس أنوبيس”.

وحسب الباحثين، فقد عاش فيومسيتس عندما كانت مساحة شاسعة من الأراضي المصرية مغطاة ببحر هو البحر المتوسط القديم، حيث عاشت كائنات بحرية من بينها أسلاف الحيتان التي تعيش اليوم.

وأضاف الباحثون إن الحوت المصري المكتشف، يبلغ طوله نحو 3 أمتار، ويزن نحو 600 كيلوغرام، وكان برمائي المعيشة، حيث كان قادرا على المشي على اليابسة والسباحة في البحر، كما أنه تميز بقدرات شم وسمع قوية.

واستخرجت حفريات الحوت عام 2008 بواسطة فريق من متخصصي وزارة البيئة المصرية بقيادة الدكتور محمد سامح، مدير عام محمية المنطقة المركزية، ثم عكف المختصون المصريون على دراستها بواسطة فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.