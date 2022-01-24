إكتشاف سلالة فرعية من أوميكرون.. وهذه تأثيراتها

رصدت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا قبل يومين، سلالة فرعية من المتحور الجديد “أوميكرون”. الذي يعرفه بقدرته الكبيرة على الإنتقال والتفشي.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، فقد أشارت السلطات البريطانية إلى إن المتحور الجديد قيد الدراسة. مشيرة إلى أنه قد يتفشى على نطاق أوسع، وأطلقت عليه اسم “بي إي.2”. كما تم رصد التسلسلات الأولى من المحتور الجديد في الفلبين وأرسلت إلى منصة “GISAID”، التي تشكل حيزا مفتوحا لجيانات الفيروسات.

وكانت معظم العينات المرسلة من المتحور الفرعي من الدنمارك، وأبلغت الهند عن 530 عينة من هذا المتحور، تليها السويد بنحو 181 حالة وسنغافورة بـ127 حالة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، إنها تصنف “أوميكرون” باعتبار أنه متحور مثير للقلق، ولا تميز في هذه بينه وبين السلالة الفرعية. غير أنه لاتزال السلالة الفرعية تخضع للمراقبة الدقيقة من جانب العلماء، لتحديد ما إذا كان يمكن أن يؤثر ظهورها على تفشي وباء كورونا.

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عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور أوميكرون

كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي، أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور “أوميكرون” حتى قبل إجراء الإختبارات الطبية هو إلتهاب الحلق.

وقالت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، “لقد لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة بمتحور أوميكرون . كما دعت المفوضة أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا. إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

من جهته قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق، إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي إلتهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.