إكتشاف 3 أقمار جديدة في النظام الشمسي

توصل علماء فلك، لإكتشاف 3 أقمار غير معروفة سابقًا في نظامنا الشمسي من بينهم قمرين إضافيين يدوران حول نبتون وآخر حول أورانوس.

وأعلن عن هذه الأقمار يوم الجمعة مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، حيث تم رصدها باستخدام تلسكوبات أرضية قوية في هاواي وتشيلي.

ويحدد الإحصاء الأخير أن لنبتون 16 قمرًا معروفًا ولأورانوس 28 قمرًا. ويتمتع أحد أقمار نبتون الجديدة بأطول رحلة مدارية معروفة حتى الآن.

وقال سكوت شيبارد، عالم الفلك في معهد كارنيغي للعلوم في واشنطن، والذي ساعد في تحقيق هذا الاكتشاف، إن القمر الخارجي الصغير يستغرق حوالي 27 عامًا لإكمال دورة واحدة حول نبتون، الكوكب الجليدي الضخم الأبعد عن الشمس.

ومن المحتمل أن يكون القمر الجديد الذي يدور حول أورانوس، والذي يقدر قطره بـ5 أميال (8 كيلومترات) فقط، هو أصغر أقمار الكوكب.

وأضاف العالم: “نعتقد أنه قد يكون هناك العديد من الأقمار الأصغر حجما” التي لم يتم اكتشافها بعد.