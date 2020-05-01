إكسون موبيل تخسر 610 ملايين دولار بسبب تراجع أسعار النفط

تكبدت شركة النفط الأمريكية “إكسون موبيل” خسائر كبيرة في أرباحها بسبب تراجع أسعار النفط.

أعلنت “إكسون موبيل”، اليوم الجمعة نقلا عن وكالة “رويترز”، عن تكبد خسارة فصلية في الربع الأول مقارنة مع أرباح سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت “إكسون موبيل” عن تكبدها خسارة بقيمة 610 ملايين دولار أو 14 سنتا للسهم في الربع مقارنة مع ربح بقيمة 2.35 مليار دولار أو 55 سنتا للسهم سجلته قبل عام.

كما ارتفع إنتاج إكسون قليلا إلى نحو أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا من 3.98 مليون برميل.