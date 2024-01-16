إلتماس أحكام بين المؤبد و15 سنة سجنا لجماعة “الماك” الإرهابية

إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) تسليط عقوبات تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة سجنا نافذا في حق 24 شخصا ينتمون إلى حركة “الماك” الإرهابية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن جماعة الماك الإرهابية قد تمت متابعتهم بإرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

أما بخصوص المتهمين ال7 الموجودين في حالة فرار، وعلى رأسهم المدعو فرحات مهني، فإن ممثل الحق العام سيقدم إلتماساته بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين الحاضرين. يضيف المصدر ذاته.

وفي السياق ذات صلة، فقد أكد ممثل الحق العام خلال مرافعته، أن هذه “المجموعة الإجرامية جسدت بصفة فعلية المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر من طرف أعدائها عن طريق نشر أفكار تشجع على التفرقة والتمييز والكراهية”. كما قامت بجمع كمية معتبرة من “الأسلحة والذخيرة”.

وأفادت وأج، أنه خلال مجريات جلسة المحاكمة، تبين أن عددا من المتهمين كانوا منخرطين في مجموعة تنشط عبر مواقع التواصل الإجتماعي تدعى “تمزغا إسرائيل”، وكانوا في إتصال دائم مع أشخاص من الكيان الصهيوني بهدف ضرب إستقرار الجزائر والمساس بوحدتها الوطنية.

للإشارة، فإن المحاكمة تتواصل بمرافعات دفاع المتهمين قبل الشروع في المداولة والنطق بالحكم.