إلتماس عامين حبسا و200 الف دينار في حق طالبتين ضبطتا متلبستين بالغش في امتحانات البكالوريا

إلتمست نيابة محكمة الدار البيضاء عامين حبسا و200 الف دج مع الايداع في الجلسة في حق طالبتين ضبطت متلبستين بالغش في قاعة في امتحانات خلال اليوم الثاني من اجتياز امتحانات البكالوريا بثانوية ابن رشد بحي سوريكال بباب الزوار.

المتهمتين كل من ” ب.ف” و” ع.أ” تم تقديمهما صبيحة اليوم الاثنين أمام نيابة محكمة الجنح بالدار البيضاء وفقا لاجراءات المثول الفوري للمحاكمة .

وتم متابعت المتهمتين بجنحتي تسريب اسئلة الامتحانات لاجتياز مسابقة التعليم الثانوي و تسريب أجوبة الامتحانات. ويتعبق الامر بـ

المترشحة الحرة ” ب.ف” تم ضبطها متلبسة بحيازة جهاز بلوتوث أين كانت صديقتها ” ب.ف” تملي عليها الإجابة عن موضوع الخاص بمادة القانون .