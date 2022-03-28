إلتماس عقوبة عامين حبسا لشقيقين بتهمة إضرام النار بباب جارهم!

تابعت محكمة الدار البيضاء شقيقين احدهما موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بتهمة التخريب العمدي لملك الغير.

وجاء ذلك، على خلفية قيام المتهمين، بإضرام النار في الباب الخارجي لجارهم. ما تسبب في هلع كبير لأفراد العائلة التي تخوفت من انتقال لهيب النيران لداخل المسكن والاسبب في أضرار اخرى.

كما تعود ملابسات القضية لشكوى تقدم بها الضحية القاطن بضراحي باب الزوار .بخصوص تعرض باب منزله الخارجي لاضرام النار به ما سبب له حالة خوف وهلع كبير.

كما وجه المعني أصابع الاتهام للشقيقان المدعوان “م.رابح” و”م.نصر الدين”. وارجع ذلك لخلافات بينهم. وعليه تم توقيف المعنيان ومتابعتهم قصائيا بتهمة التخريب العمدي لملك الغير.

المتهمان وخلال محاكمتهما فندا اضرامهما النار بباب جارهم. كما أكدا انهما كان بالقرب من مسكنهما لما سمعوا الصراخ. ولدى اقترابهم لتفقد ما يحصل تفاجؤ ا بالنيران تلتهم باب منزل جارهم.

كما أضاف المتهمان، أنهما وعلى غرار باقي الجيران تدخلوا لاخمادها، مستغربان توجيه الاتهام لهما. ومؤكدان على عدم وجود أي خلاف مع جارهم. وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 الف دج غرامة مالية.

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