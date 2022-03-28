إلتماس 10 سنوات حبسا لسلال واويحيى

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة للوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي و عبد المالك سلال مع إلتماس عقوبة 6 سنين حبسا نافذا و 2 مليون دج غرامة مالية لوزير الفلاحة و التنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى.

كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي منح امتيازات غير مبررة و تبديد اموال عمومية و الحصول على امتيازات غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة و جاء إستجواب المتهمين .