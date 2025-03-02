إلتماس 10 سنوات حبسا لمتهمين رميا المؤثرات العقلية بالمرحاض لحظة توقيفهما

إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق متهمين إثنين موقوفين ويتعلق الأمر بالمدعو ” ع.خير الدين’ يعمل في مجال تصليح الكهرباء، والمدعو ” خ.سمير” تاجر بالعاصمة، لضلوعهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع.

حيث يستخلص من محضر الضبطية القضائية، أنه بناء على إخبارية مؤكدة، مفادها قيام المدعو ” ع.خير الدين ” يحوز على مؤثرات عقلية. ويستغل مسكنه العائلي لترويجها، وإستغلالا للمعلومات تم التنقل إلى عين المكان ولدى محاولة رجال الشرطة الولوج إلى مسكن المتهم ” ع.خير الدين”. الذي عبارة عن محل، واجهوا صعوبة لامتناع المتهم من فتح الباب لهم، قبل أن يتم مداهمة المسكن.

حيث تم ضبطه متلبسا برمي كمية من المخدرات بدورة المياه، حيث قدرت الكمية ب31 قرص من نوع” بريغبالين “. مع حجز مبلغ مالي بخوزته، ومبلغ آخر لدى المتهم الثاني المدعو ” خ. سمير” يقدر ب1700دج الذي ينحدر من ولاية تبسة.

وفي الجلسة تمسك المتهم ” ع.خير الدين ” بإنكار مانسب إليه من تهم، مصرحا أنه ليس له أي علاقة بالمحجوزات. التي ضبطت بمحله محل إقامته، فيما أكد المتهم الثاني ” سمير”. أن المؤثرات العقلية التي ضبطت بدورة المياه ” المرحاض” تعود للمتهم الاول. “خير الدين” وأنه كان متواجد بمحل إقامة المتهم لأجل تصليح الكهرباء فقط، نافيا ترويجه للمؤثرات العقلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور