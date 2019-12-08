إلتماس 15 سنة سجنا نافذا ليوسف يوسفي وبدة محجوب.. و10 سنوات لعلي حداد

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

والتمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة لكل من رجال الأعمال بايري وعرباوي ومعزوز ونمرود عبد القادر 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.

أما المتهمون صماي كريم و سفيان و مصطفى 3 سنوات حبسا نافذا وفارس سلال 8 سنوات حبسا نافذا.

بالإضافة إلى التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق تيرة اقادير، وعمر مقراوي.

أما رجل الأعمال علي حداد وعلي أوران وأحمد مالك السعيد التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا.

في حين تم إلتماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق شايد حمود، و7 سنوات حبسا نافذا في حق شعباني عيسى، بوسميد محمد، وحفيان علي، مع تعويض خمس مرات مبالغ الغرامات.

في حين إلتمس وكيل الجمهورية ضد زعلان عبد الغني ويمينة زرهوني 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار.

والتمس وكيل الجمهورية بضرورة مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة و رد ماتم اختلاسه ومنع الموظفين المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية.