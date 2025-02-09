إلتماس 3 سنوات حبسا لشاب حرض على التجمهر ونشر أخبارا مغرضة 

إلتمس، اليوم الأحد، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد شاب في العقد الثالث من العمر.

وذلك عن تهمة نشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وكذا التحريض على التجمهر. وذلك على خلفية نشره صورا ومناشير على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية ترصد لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تحرض رواد الفايسبوك على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

والتحريض على الخروج في مسيرات كل يوم جمعة لمعارضة النظام السائد بالجزائر. وكذا نشر أخبار كاذبة ومغرضة من تدعوا للانفصالية وتمس بالسلامة والوحدة الوطنية.

وعليه تم تحديد هوية صاحب الحساب وتحويله للتحقيق هذا الأخير مثل للمحاكمة اليوم أمام محكمة الشراقة.

أين صرح أنه لم يكن يتوقع تورطه قضائيا بعد إعادة نشره لمنشورات عبر فيها عن رأيه.

مؤكدا أنه ليس له أي خلفيات سياسية وأن ما نجم عنه كان مجرد تعبير شخصي عن رأيه، وطلب الصفح من المحكمة. قبل أن يطالب وكيل الجمهورية توقيع العقوبات السالف ذكرها.