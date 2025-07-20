إلتماس 5 سنوات حبسا لشاب استأجر مركبة وأعاد بيعها بوثائق مزوّرة في الشراقة

تابعت محكمة الشراقة اليوم الأحد، شابا في العقد الثالث من العمر موجود رهن الحبس المؤقت. بتهمة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر و النصب. وذلك على إثر تأجيره لمركبة من وكالة خاصة لكراء السيارات. وتسليمها لشخص آخر لبيعها بطريقة غير شرعية بعد تزوير ملفها القاعدي.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها صاحب وكالة لكراء السيارات تفيد بأنه قام بكراء سيارة بموجب عقد كراء رسمي. حيث كان يتقدم لتجديده كل 3 أشهر وآخرها كان بتاريخ 2 أكتوبر 2023، أين اختفى هو والسيارة، ليتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن بخيانة الأمانة،حيث كشفت التحريات أن السيارة محل الكراء تمّ تزوير وثائقها القاعدية وإعادة بيعها بطريقة قانونية عن طريق شخصين آخرين. وعليه تم تحويل المعني ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة و التزوير و استعمال المزوّر.

هذا الأخير الذي أدين غيابيا بـ5 سنوات حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية. وهو الحكم الذي مثل لمعارضته اليوم، حيث أنكر المتهم خلال محاكمته تزوير لوثائق السيارة مؤكدا أنه فعلا قام بكراء السيارة. وأن العقد محرر باسمه وموقع من طرفه. كما أنه سلّم المركبة لشخص آخر وهو صديقه وأن هذا الأخير. هو من قام بالتلاعب بها وإعادة بيعها، متملصا بذلك من المسؤولية الجزائية.

دفاع المتهم وخلال مرافعته، أكد أن موكله فعلا قام بكراء المركبة ولم يعِدها، لكن لا علاقة له بالتزوير واستعمال المزور. مطالبا بافادته بالبراءة من التزوير و أقصى ظروف التخفيف من تهمة خيانة الأمانة.

وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية.

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