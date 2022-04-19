إلتماس 5 سنوات حبسا لعون حراسة سرق شاحنة بخميس الخشنة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق شاب يعمل عون حراسة سرق شاحنة.

حيث تورط الشاب ضمن عصابة من ثلاث أشخاص نفذت عملية سرقة شاحنة. هذا الأخير مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر بحقه بعد متابعته بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد.

ملابسات القضية تعود لشكوى قيدها مواطن بخميس الخشنة ولاية بومرداس بخصوص تعرض شاحنته للسرقة. وفي إطار البحث والتحري حول ملابسات الحادثة، التي كشفت تورط عصابة من أربعة عناصر من بينهم المتهم المعارض. الذي تم ذكر اسمه خلال مجريات التحقيق.

المتهم المعارض وخلال محاكمته، كشف أن أحد المتهمين في الملف الذي مع سبق محاكمته إتصل به هاتفيا بتاريخ الوقائع و عرض عليه بيعه شاحنة بسعر يتراوح ما بين 70 و80 مليون سنتيم. كما طلب منه التنقل لتفقدها. لكنه تفاجأ بأن السعر لا يتطابق مع القيمة الحقيقية للشاحنة التي كانت تبدو جديدة.

واشار إلى أنه قام فور ذلك بتبليغ عنصر من قسم الاستعلامات التابعة للدرك الوطني ببومرداس. وهذا الأخير تقمص دور الشاري للشاحنة وتمكن من خلال ذلك من الإطاحة بعناصر العصابة التي تمت محاكمتهم سابقا. و أكد المتهم أإنه لاعلاقة له بالقضية الحالية، وطالب على لسان دفاعه بإفادته بالبراءة من روابط التهمة المنسوبة إليه. خاصة أن التحريات لم تشمل عن تقنية تحديد المواقع يوم تعرض الشاحنة للسرقة. وهي دليل براءة موكله.