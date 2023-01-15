إلتماس 5 سنوات حبسا لـ”شيكولا” وشريكيه لسرقتهم لواحق السيارات في المطار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاحد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة 200 ألف دج بحق المتهم الموقوف المدعو “ش.ع” 24 سنة مسبوق قضائيا. المكنى على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البليدة. بـ”شيكولاتة” الذي تخصص في سرقة لواحق سيارات “فولسفاغن”.

كما شملت التماسات وكيل الجمهورية متهمين اثنين آخرين موقوفين “ب.ع” والمسمى “ب.أ” لمتابعتهم بتهمة السرقة بالتعدد في المطارات.

كما تبين أن عملية الإطاحة بالمتهمين جاءت عقب عملية ترصد قامت بها عناصر الضبطية القضائية. التابعة لمطار هواري بومدين إثر عشرات الشكاوى. مفادها تعرض عديد مرتادي المطار الداخلي. لسرقة لواحق سياراتهم بالحظيرة من ببنهم شرطي رئيسي المدعو ” ب.ر”.

وأسفرت العملية بيوم 29 ديسمبر 2022 عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي المدعو “ش.ع” المكنى في مدينة بالبليدة. ب”شيكولا اليابس” وهو متلبس بسرقة لواحق السيارات ألمانية الصنع. المتمثلة في المرآة العاكسة للمركبات غطاءات خزان البنزين. بالاضافة الى غطاءات الاضواء الخارجية خاصة بسيارة “أودي 2005”.

كما تم حجز مفك براغي كان بحوزة المتهم يستعمله بعمليات السرقة. كما تمكنت من إيقاف شخصين آخرين في العشرينات ينحدران كليهما من البليدة. أحدهما من أقارب المشتبه فيه الرئيسي “ش.ع”.

كما تم مواجهة المتهمين الموقوفين بالوقائع والتهم المنسوبة اليهم. وخلالها تمسك المتهم الرئيسي “ش.ع” بالانكار القاطع. متراجعا عن أقواله الأولية. التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية. مصرحا أنه بيوم الوقائع انتقل من البليدة إلى مطار هواري بومدين. لايصال والدته على متن سيارة “هيونداي” تابعة لشركة نقل للخواص.

وحين مغادرته اوقفته الشرطة بالزي المدني مؤكدا أن البصمات التي عثرت على بعض السيارات محل السرقة لا تخصه. او تم رفعها لملامسته المركبات عن غير قصد.

كما ذكره القاضي أنه سارق معروف بمواقع التواصل الاجتماعي. لاحترافه سرقة لواحق المركبات منه الفيديو المتداول له بباب الدزاير بالبليدة. واعترافاته بالسرقة أمام رجال الشرطة.

كما أنكر المتهم الثاني “ب.ا” سرقته لواحق سيارة بالمطار فيما أنكر المتهم الثالث. مصرحا بأن تواجده بالمطار كان لمرافقة المتهم الأول غير أنه لم يشاركه او يشاهده يسرق.