إلزامية التصريح الأسبوعي بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المستعملة لمرضى كورونا

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، أنه يتعين على المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، التصريح الأسبوعي بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المستعملة في التكفل بمرضى كوفيد-19.

وحسب تعليمة للوزارة، فإن العملية تهدف إلى الحرص على التتبع الدائم لمخزونات المواد الصيدلانية. حيث يجب أن يرسل التصريح كل يوم خميس من الأسبوع قبل منتصف النهار.

وأضافت التعليمة أن التصريح يشمل المواد الصيدلانية المستعملة في التكفل بالمرضى كوفيد-19. على غرار الأدوية المضادة لتخثر الدم. والمضادات الحيوية. وكذا المسكنات ومضادات الحمى ومضادات الإلتهاب