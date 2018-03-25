إلزام المرقيين العقاريين المعنيين بـ LPA بتقارير كل 3 أشهر

أصدرت وزارة السكن والعمران، دفتر الشروط المتضمن تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة، وكذا شروط تنفيذ مشروع الترقوي المدعم.

كما ألزمت وزارة السكن المرقين العقاريين حسب العدد 13 من الجريدة الرسمية، بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة أشهرإلى الجهات المحلية.

وعلى وجه الخصوص مدير الولائي المكلف بالسكن، وكذا إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.

كما أمرت الوزارة، بضرورة أن يحمل نص التقرير على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة.

بهدف إتخاذ القرارات الواجب إتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جديدة.

كما سيتعهد المرقي العقاري، بأن يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا للقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها.

إضافة، إلى إحترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبنية في الملف التقني للمشروع.