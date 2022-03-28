سيكون لزاما على المعتمرين الراغبين في أداء مناسك العمرة التي ستفتتح أبواب تسجيلاتها خلال الأيام القليلة القادمة، دفع مستحقات كافة الخدمات، من تأشيرة وفندق وإطعام ونقل، التي تقدمها السلطات السعودية هناك، بالعملة الصعبة.

إلزام المعتمرين بدفع مستحقات النقل والإقامة والنقل بـ “الدوفيز”!

في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، أكد الديوان الوطني للحج والعمرة في دفتر الشروط الخاص بموسم العمرة المقبل، والذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، وتحديدا في المادة رقم ١٣، إجبار المعتمر دفع مستحقات الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية في أراضيها، من نقل وإقامة في الفندق وإطعام وتأشيرة، بالعملة الصعبة.

وذلك من خلال تحويله المال من حسابه إلى حساب الوكالة الموَطَن لدى أحد البنوك التجارية المرخّصة بعملية التحويل هذا في حال توفره على حساب بنكي بالعملة الصعبة، أما في حال عدم امتلاكه لهذا النوع من الحسابات المالية، فإنه يرخّص له استثنائيا دفع قيمة الخدمات التي ستقدم هناك بالعملة الصعبة في حساب الوكالة بالعملة الصعبة، لتقوم الأخيرة بتحويل قيّم الخدمات الخاصة ببرنامج العمرة المصادق عليها من طرف مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة عن طريق تحويل بنكي من حسابها الموطَن لدى أحد البنوك التجارية المرخّصة بعملية التحويل، كما تقوم “أي الوكالة” بتحويل قيّم الخدمات الخاصة ببرامج العمرة المصادق عليها من طرف مصالح الديوان، عن طريق تحويل بنكي من حسابها الموطَن إلى حساب وكيلها في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح هنا يوبي مولود، رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية، في حديث خص به “النهار”، بأن آلية الدفع غير واضحة.

دفع مستحقات التذكرة وأتعاب وكالة السياحة والأسفار يكون بالدينار

عدا ذلك، يشير دفتر الشروط، إلى أن دفع مبلغ تذكرة السفر وأتعاب الوكالة من طرف المعتمر يتم بالعملة الوطنية لدى حساب الوكالة.

وتلتزم الوكالة المرخّصة لتنظيم الحج والعمرة الراغبة في المناولة، بإبرام عقود مناولة موثّقة ومسجّلة مع وكالات سياحية غير مرخّصة لتنظيم العمرة، على ألا يتجاوز عددها ثلاثة عقود، باستثناء المعاقبة منها.

وبشأن الإجراءات الصحية التي تضمنها دفتر الشروط في مادته الخامسة والعشرين، فإن الوكالة ملتزمة باحترام كل الإجراءات الصحية والوقائية وفق “البروتوكولات” الصحية المعتمدة في الجزائر وفي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك “البروتوكول” الصحي الخاص بمكافحة تفشي فيروس “كورونا”، كما تلتزم بأداء كافة المعتمرين لكافة التطعيمات اللازمة والفحوصات الطبية المطلوبة من طرف الجهات الصحية الجزائرية والسعودية، بما فيها الفحوصات التي تثبت السلامة العقلية والبدنية.

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دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة شركات العمرة في المملكة العربية السعودية، إلى التسجيل لتنظيم العمرة موسم 1443 ه. كما أضاف بيان القطاع، أن عملية التسجيل تتم عبر البوابة الجزائرية.

وجاء في البيان ذاته، “دعوة لكافة شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات السياحة والأسفار الجزائرية”. “في إطار تنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ، للانخراط في العملية من خلال التسجيل على البوابة الجزائرية”.

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وأعلن الدوان الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه بإمكان كافة وكالات السياحة والاسفار الراغبة في الترشح لتنظيم نشاط موسم العمرة 1443 هـ، التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة bawabetelomra.dz.

وذلك ابتداء من الخميس المقبل 31 مارس في الساعة 16.30 مساء على ان يتم تسليم التراخيص والمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية.

و كان عضو بنقابة الوكالات السياحية، ياسين لبعيلي، قد قال في وقت سابق، إن أسعار العمرة ستكون جد معقولة هذه السنة. كما أوضح خلال استضافته في بلاطو النهار، أن السعر مرتبط بالخطوط الجوية.

في حين، أشار لبعيلي، إلى أن أسعار العمرة لهذه السنة، ستشهد زيادة لكن طفيفة. حيث ستكون مرتبطة بالفنادق والنقل المتواجدة في السعودية.

كما أعلنت رئاسة الجمهورية، عن افتتاح التسجيلات لأداء المناسك، للجزائريين، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تقرر افتتاح التسجيلات، لموسم للعام الهجري الجاري 1443ه”. “أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل”. و عليه، كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية.

في حين، كشفت وزارة الحج في السعودية، عن السماح لفئة عمرية بمرافقة ذويهم لدخول الحرمين. كما أعلن وكيل الوزارة هشام بن عبد المنعم بن سعيد، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح هو 5 سنوات.

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