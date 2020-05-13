إلغاء الإعفاء من tva للسلع الموجهة لمسجد الجزائر الكبير.. ورسوم على المطاعم الفاخرة

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إلغاء الإعفاء من tva للسلع الموجهة لمسجد الجزائر الكبير.. ورسوم على المطاعم الفاخرة
بقلم نسرين محفوف

تحصل تلفزيون النهار، اليوم الأربعاء، على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي.

ويحمل مشروع قانون المالية التكميلي سبعة أحكام جديدة.

ومن بين ما ورد في قانون المالية التكميلي إلغاء عقد التصريح وعقد دفع الضرائب لتحسين الخدمة والقضاء على البيروقراطية.

كما تم من خلال مشروع قانون المالية التكميلي، إلغاء قرار الإعفاء من tva والحقوق الجمركية، بالنسبة للسع والتجهيزات الموجهة لمسجد الجزائر الكبير.

وفرض مشروع قانون المالية التكميلي الرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمئة على المطاعم الفاخرة والمطاعم المتواجدة بالفنادق المصنفة.


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