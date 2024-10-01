إلغاء الـ”VAR” في مواجهة خنشلة وبلوزداد

تقرر رسميا إلغاء تقنية فيديو الحكم المساعد “الفار”، في لقاء شباب بلوزداد، ومضيفه اتحاد خنشلة.

ويحل “أبناء لعقيبة” غدا الأربعاء، ضيوفا على “السيسكاوة”، في لقاء مؤجل عن الجولة الأولى من البطولة المحترفة.

وكانت لجنة التحكيم، قد قررت سابقا لعب المباراة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 16:00، بملعب “حمام عمار” بتقنية الـ”فار” بقيادة الحكم رفيق عوينة، وبويمة مساعدا له.

غير أن إدارة اتحاد خنشلة، أعلنت اليوم الثلاثاء. في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”. بأنه قد تم إلغاء تقنية “الفار”، مضيفة بأن اللقاء لن يكون معنيا بالنقل التلفزيوني، من دون منح تفاصيل أخرى، حول سبب هذا القرار، قبل أن تنشر بيانا آخرا، تؤكد فيه إلغاء “الفار” فقط، مع نقل اللقاء تلفزيونيا.



