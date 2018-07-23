إلغاء الفلسفة والإعلام الآلي من اختيارات المدارس العليا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذفتها من فروع الطور الثانوي للحاصلين على «باك» 2018

إدراج المؤسسات الخاصة لأول مرة ضمن اختيارات الطلبة

قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجميد تخصصي الفلسفة والإعلام الآلي أستاذ التعليم الثانوي من فروع المدارس العليا للأساتذة، من قائمة اختيارات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا 2018، فيما سيتم إدراج ولأول مرة تخصّصات مؤسسات التكوين العالي الخاصة ضمن الاختيارات.

ألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصّصي الفلسفة والإعلام الآلي للمدارس العليا للأساتذة من الفروع التي تضمّنها المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2018/ 2019، وبالتالي لن يتمكن الطلبة الجدد من اختيار التخصصين لتدريس هاتين المادتين في الطور الثانوي.

من جهة أخرى، سيتم اقتراح توجيه الحاصلين الجدد على البكالوريا نحو مؤسسات أخرى في نفس الميدان الذي اختاروه في حالة عدم توفر أماكن بيداغوجية كافية.

وستتضمّن فروع العلوم الإنسانية كلا من علم الآثار وعلم المكتبات وتاريخ وعلوم الإعلام والاتصال، في حين ستتضمّن فروع علوم اجتماعية كلا من علم النفس وأرطوفونيا وعلوم التربية وفلسفة وعلم السكان وعلم اجتماع وأنثروبولوجيا، ويؤدي فرع الفلسفة مباشرة إلى الماستر، أما فروع العلوم الإسلامية فتتضمّن أصول الدين وشريعة ولغة عربية وحضارة إسلامية.

وسيكون لزاما على الطلبة الذين اختاروا ميدان علوم وتكنولوجيا هندسية الكهرباء والإلكترونيك بجامعة بومرداس متابعة تكوينهم باللغة الإنجليزية.

فيما سيضطّر الطلبة الذين اختاروا معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية «ليسانس مهنية»، في عدد من التخصصات على غرار العلوم والتكنولوجيا، علوم المادة، علوم الطبيعة والحياة، علوم اقتصادية، والتسيير وعلوم تجارية، هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة، علوم إنسانية واجتماعية، -سيضطرون- إلى إجراء مقابلة شفوية تنظمها المؤسسة المعنية.

من جانب آخر، فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه السنة المجال أمام مؤسسات التكوين العالي الخاصة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، وتتضمن قائمة المؤسسات الخاصة كلا من المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر، معهد إدارة الأعمال والتطوير، المعهد الجزائري لإدارة الأعمال، معهد النور، مدرسة إدارة الأعمال، معهد التكوين في التأمينات والتسيير، معهد الإلكترونيك والميكانيك، مدرسة التكوين في تقنيات التسيير.