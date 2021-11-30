إلغاء امتحان “البيام”!.. وزارة التربية توضح

فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها الأخبار التي راجت حول إلغاء إمتحان شهادة التعليم المتوسط.

وح في البيان، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت أخبارا مفادها الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفي هذا السياق، نفت وزارة التربية نفيا قاطعا هذه الشائعات، مؤكدة أن امتحان البيام هو امتحان يتوج مرحلة التعليم الإلزام ويسمح بتقييم كفاءات التلميذ واستعداده لمواصلة الدراسة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية التسجيلات لهذا الامتحان المدرسي الوطني قد انطلقت ابتداء من 28 نوفمبر 2021 وتتواصل إلى غاية 23 ديسمبر 2021.

وذكّرت ذات الهيئة، على هذا الأساس بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها، وكذا عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة الوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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