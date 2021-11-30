إلغاء امتحان “البيام”!.. وزارة التربية توضح
فندت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها الأخبار التي راجت حول إلغاء إمتحان شهادة التعليم المتوسط.
وح في البيان، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت أخبارا مفادها الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وفي هذا السياق، نفت وزارة التربية نفيا قاطعا هذه الشائعات، مؤكدة أن امتحان البيام هو امتحان يتوج مرحلة التعليم الإلزام ويسمح بتقييم كفاءات التلميذ واستعداده لمواصلة الدراسة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
وتجدر الإشارة، إلى أن عملية التسجيلات لهذا الامتحان المدرسي الوطني قد انطلقت ابتداء من 28 نوفمبر 2021 وتتواصل إلى غاية 23 ديسمبر 2021.
وذكّرت ذات الهيئة، على هذا الأساس بضرورة تقصي صحة المعلومات من مصدرها، وكذا عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة الوحيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انطلاق اختبارات الفصل الأول في الابتدائي غدا
انطلقت، اختبارات الفصل الأول في الطورين المتوسط والثانوي عبر كل المؤسسات التربوية. في حين انطلقت، اليوم الثلاثاء، اختبارات الخاصة بالطور الابتدائي، وهذا حسب الرزنامة التي وضعتها وزارة التربية. والتي أكدت على ضرورة احترامها.
كما وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة احترام رزنامة الامتحانات. في حين أكدت أن كل مدير مؤسسة لا يحترم الرزنامة ستسلّط عليه عقوبات صارمة.
وأمرت وزارة التربية بجملة من التوصيات قبل إجراء اختبارات الفصل الأول التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا. باعتبارها تعدّ الفترة الأولى للتقييم البيداغوجي.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إجراء تصحيح نموذجي وجماعي لكل مادة اختبار، مع الوقوف عند نقاط القوة والضعف. وإعداد تقارير حول النتائج الناجمة عن عملية التصحيح.
وطالبت الوزارة من الأساتذة، بضرورة تقديم أوراق الإجابة للتلاميذ بعد تصحيحها كي يتعرفوا على الأخطاء التي ارتكبها. ومحاولة مرافقته لتجنبها خلال اختبار الفصل الثاني.
وفي هذا الصدد، دعت الوزارة، الأساتذة والتلاميذ، إلى التكيّف مع الأوضاع الراهنة والعمل على احترام كل التعليمات. وهذا قصد تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في مبدأ تكافؤ الفرص.
كما ركزت المراسلة على ضرورة إعلام التلاميذ وأوليائهم بموعد إجراء كل اختبار حتى يتسنى التحضير له. وكانت وزارة التربية قد أمرت سابقا بضرورة توحيد الاختبارات الفصلية، وهذا قصد تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتحضيرهم للامتحانات النهائية. كما أكدت على ضرورة تخصيص 60 من المئة من موضوع الاختبار لتقويم الكفاءات و40 من المئة منها لتقويم المواد.
استراتيجية جديدة في تنظيم الاختبارات والفروض
وقد وضعت الوزارة استراتيجية جديدة فيما يخص تنظيم الاختبارات والفروض، وهذا حتى يتم تحضير التلميذ للامتحانات النهائية. ومن بين الأمور التي اعتمدتها الوزارة، أن تكون مدة الاختبار ساعة ونصف في المواد التي تدرّس بثلاث حصص في الأسبوع. وساعة واحدة فيما عدا ذلك، كما سيتم تثمين أعمال التلاميذ.
كما ركّزت الوزارة على أن تكون الأسئلة مبنية حول المعارف قصد استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة أو التعرف. إضافة إلى أسئلة الفهم التي تتمثل في تحديد الأفكار الرئيسية أو الوصف، ويتضمن المستوى أيضا أسئلة التطبيق. التي تتطلب حلّ مشكلة باستخدام القاعدة أو المبدأ والإجراءات المناسبة.
وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في الاختبارات الفصلية، التقويم المستمر الذي يتم تنقيطه على 20، واحتسابه وفق انضباط التلميذ داخل القسم. ومنح نقطة 3 لكل من السلوك، الغيابات غير المبررة والتأخر، إحضار أوراق التعلم والوسائل وعدم نسيانها، تنظيم الكراريس والاعتناء بها. إضافة إلى المشاركة، العمل الفردي وإنجاز الواجبات، العمل ضمن الفوج.
أما بالنسبة التعامل مع الأفراد والمبادرة والإبداع، فتمنح نقطة واحدة، وبالنسبة لعلامة المراقبة المستمرة في التعليم المتوسط. فإن السلوك والغيابات والتأخرات وإحضار أدوات التعليم والمشاركة والعمل ضمن فريق، فيتم منح نقطتين.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp