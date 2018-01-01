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إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البحرين

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إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البحرين
بقلم أمينة ج

كشفت شركة طيران الخليج اليوم الإثنين، عن إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى البحرين

حتى إشعار آخر بسبب الضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية أحيانا.

وقالت الشركة في بيان، أنها ستعمل على تزويد مسافريها بآخر المستجدات عندما تتحسن الأحوال الجوية .
وأضافت الشركة، أن مركز الاتصال العالمي للطيران سيتصل بجميع المتضررين من هذا الأمر.

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التعليقات (1)

  • MillAli

    انا استغرب لماذا لم يستفيقوا العرب من غفلتهم و يسيروا شؤونهم الداخلية فيما بينهم لكي لا يتركوا الفرصة لاعدائهم للاطلاع على أسرارهم و بالتالى التربص بهم وفي هذا أحاديث و آيات كثر…………؟

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