إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى البحرين

كشفت شركة طيران الخليج اليوم الإثنين، عن إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى البحرين

حتى إشعار آخر بسبب الضباب الكثيف الذي يحجب الرؤية أحيانا.

وقالت الشركة في بيان، أنها ستعمل على تزويد مسافريها بآخر المستجدات عندما تتحسن الأحوال الجوية .

وأضافت الشركة، أن مركز الاتصال العالمي للطيران سيتصل بجميع المتضررين من هذا الأمر.