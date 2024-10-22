إلغاء شرط السن للترشح لرئاسة “الكاف”

أسفرت أشغال الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” التي جرت اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس “الفاف” وليد صادي، عن عدة قرارات تخص الهيئة القارية.

وتم على هامش الاجتماع الذي جرى بالعاصمة الايثيوبية، أديس أبابا، تحديد موعد انتخابات “كاف”، الخاصة بمناصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أعضاء المكتب التنفيذي. والأعضاء الأفارقة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي “فيفا”، بمصر يوم 12 مارس المقبل 2025.

كما ألغى “الكاف” في السياق ذاته، حد بلوغ 70 عاما للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة، على هامش اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 46، المنعقدة اليوم الثلاثاء.

إلى جانب المصادقة على الحسابات المالية بعد المراجعة والتحقق من حسابات السنتين الماليتين الماضية 2023 والحالية 2024. والتي سجلت عجزا في الميزانية بلغ حوالي 9 ملايين و250 ألف دولار.

وفي المقابل، صوتت الجمعية العامة، للاتحاد الإفريقي. بالإجماع أيضا على إلغاء التمثيل في مجلس “الفيفا” حسب التوزيع اللغوي. وبالتالي فتح باب الترشيح للانتخابات دون التقيد بالتوزيع اللغوي للمناطق الجغرافية.