إلغاء مؤقت لبعض رحلات القطار بداية من الأسبوع المقبل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إلغاء مؤقت لبعض الرحلات خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت المقبل.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإلغاء المؤقت يخص بعض الرحلات في وسط وشرق وجنوب البلاد بسبب نقص في قاطرات نقل السافرين.

وأضاف بيان الشركة، أن هذا الإلغاء يمس الرحلات ما بين “الجزائر-قسنطينة” ذهابا وإيابا ” قطار 1 و2″.

بالإضافة إلى تلك الخطوط التي تضمنها قطارات “رحلات البحر” ويتعلق الأمر بالرحلات المبرمجة ما بين تقرت وبسكرة.

و عين توتة باتجاه سكيكدة فضلا عن الرحلات ما بين قسنطينة وجيجل.

و أعربت الشركة عن أسفها الشديد لزبائنها على الإزعاج الناجم عن هذا الالغاء المؤقت لهذه الرحلات.