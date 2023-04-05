إعــــلانات
الرياضة

إلغاء مواجهة سيدات الخضر ضد نظيرتهن الغانيات لهذا السبب

بقلم فيصل زيان بوزيان
إلغاء مواجهة سيدات الخضر ضد نظيرتهن الغانيات لهذا السبب
  • 20
  • 0

أعلنت الإتحادية الغانية لكرة القدم، عن تلقيها مراسلة من نظيرتها الجزائرية، بشأن المواجهة الودية بين المنتخبان الغاني والجزائري النسوي وديا.

وكشف بيان الإتحادية الغانية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، أن الإتحادية الجزائرية أبلغتهم بإستحالة تنقل المنتخب الجزائري النسوي لغانا للعب مواجهة ودية.

وأضاف البيان، أن تعذر تنقل المنتخب  الجزائري النسوي لغانا كان بسبب ظروف قاهرة، وغير متوقعة أفشلت مخطط التنقل لغانا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/59i9w
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر