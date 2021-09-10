إلقاء القبض على إثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني، عن إلقاء القبض على الأسيرين الفلسطينيين، محمود العارضة، ويعقوب قادري، وهما من بين الأسرى الستة الذين فروا بطريقة أسطورية من سجن جلبوع.

وتم إلقاء القبض على الأسيرين الفارين قرب جبل القفزة جنوب الناصرة، بعدعملية بحث واسعة.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الاثنين الماضي، من الهروب من سجن جلبوع شمالي الكيان الصهيوني. حيث قاموا بحفر نفق من داخل السجن إلى خارجه في منطقة بيسان.