إلقاء القبض على رئيس المافيا الإيطالية Cosa Nostra

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رئيس عصابة المافيا الإيطاليةCosa Nostra، ماتيو ميسينا دينارو، داخل عيادة خاصة في مدينة باليرمو.

كما أفادت وكالة Rainews24 الإيطالية، أن ماتيو ميسينا دينارو، تصدر قوائم المطلوبين للشرطة الإيطالية مدة 30 عاما.

ومن جهتها، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اعتقال دينارو، بـ”الانتصار الكبير”، وأكدت أن إيطاليا ستستمر في مكافحة عصابات المافيا.

وفي أكتوبر 2020، حكم على، ميسينا دينارو، غيابيا بالسجن المؤبد، لضلوعه في قتل المحققين الإيطاليين جيوفاني فالكون، وباولو بورسيلينو. و8 ضباط شرطة آخرين في صقلية عام 1992. وتم اعتقال دينارو، في اليوم التالي للذكرى الثلاثين لاعتقال زعيم المافيا الصقلّية، توتو ريينا، الملقب بـ “الوحش”.