إلقاء القبض على مشتبه به في عملية الطعن بنيويورك

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إلقاء القبض على مشتبه به في عملية الطعن بنيويورك
بقلم أسماء.ع

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مشتبه به في عملية الطعن بكنيس يهودي في نيويورك.


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