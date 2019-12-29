إلقاء القبض على مشتبه به في عملية الطعن بنيويورك
ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على مشتبه به في عملية الطعن بكنيس يهودي في نيويورك.
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