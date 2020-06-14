إلياس الفخفاخ يكشف للتونسيين صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد

كشف رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد في حوار له على إذاعة موزاييك وقناة التاسعة للتونسيين صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال إلياس الفخفاخ نحن في وضعيّة صعبة وحرجة جدّا لكن بمقدورنا أن ننقذ الاقتصاد، وأنه بالإمكان أن نخفض قيمة الرواتب ومعاشات التقاعد.

كما صرح رئيس الحكومة التونسية انه إتخذ قرار بمنع اللجوء للمديونية الخارجية.

ومن جهة اخرى قال الفخفاخ “التونسيون العائدون مُطالبون بالالتزام في الحجر الصحي الذاتي، في حين أن السياح سيأتون مباشرة إلى نزل للبقاء في حجر صحي إجباري”.

واضاف الفخفاخ أن “السائح سيبقى في النزل دون أي احتكاك بالمواطنين وبالآخرين، وفي حال تم تنظيم رحلات ستكون في مسلك واضح ومشدد صحيا”.

وتابع الفخفاخ “السائح منعنا عليه القدوم لتونس، ولم نغلق الباب يوما أمام التونسيين بل عدنا بأكثر من 24 ألف تونسي وتحمّلت الدولة تكاليف حجرهم الصحي الإجباري”.